Coppia mummificata, dal giardino curato al bosco che ha nascosto la casa

La casa dove mercoledì scorso sono stati ritrovati i corpi mummificati di Paolo Simonetti e Antonilia Finotto si distingue dal resto delle case di via dei Carpini, a Villa Primavera, e dell'intera frazione in Comune di Campoformido, per l'aspetto trascurato. Il giardino, trasformato in una selva inaccessibile, però, non è sempre stato così.

Siamo andati a vedere, attraverso le rilevazioni di Google Maps, le trasformazioni subite dalla villa nel corso degli ultimi undici anni.



Le prime foto di Google Maps disponibili risalgono, infatti, al mese di settembre 2011. All'epoca il vialetto era ben curato e accessibile, e anche la sagoma della villa era visibile dalla strada. Successivamente, nelle immagini risalenti al maggio 2012 e al mese di marzo del 2019, il vialetto è ancora visibile dalla strada e ben tracciato, anche se si intravedono i primi segnali di quell'incuria che, degenerando, ha nascosto al vicinato l'abitazione e con essa i suoi occupanti. La madre di Paolo Simonetti, infatti, è deceduta nel 2014 e solo successivamente a questa data la casa è stata ereditata dal figlio.



Dal, la villa appare quasi completamente avviluppata dalla vegetazione, per proseguire in un salendo di incuria e trascuratezza documentato, sempre da Google, nel, poi nell'e, infine, nel. Difficile pensare, osservando la foto risalente al dicembre 2020, che l'auto blu su cui si muoveva la coppia potesse entrare e uscire dal vialetto agevolmente. Ancora peggiore la situazione aL'ultima immagine è quella di pochi giorni fa, quando i vigili del fuoco si sono dovuti fare largo tra i rami per accedervi, facendo poi la tragica scoperta. Sarà l'autopsia, in programma la prossima settimana, a stabilire l'epoca in cui sono avvenuti i decessi e, soprattutto, le cause.