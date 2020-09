Cordata di alpinisti bloccata in parete

E' scattato alle 19 un intervento di soccorso su chiamata al 112 di una cordata in difficoltà. I due alpinisti si trovano a due terzi della via Mazzilis - Frezza al secondo Campanile delle Genziane, nel gruppo Peralba - Avanza (Alpi Carniche Occidentali): si tratta di una via di 450 metri di dislivello con difficoltà stimate fino al VII grado inferiore.

Nella speranza di risolvere entro il calare del buio è stato inviato subito sul posto l'elisoccorso regionale, oltre a una squadra di soccorritori via terra della stazione di Sappada del Soccorso Alpino e Speleologico.

Seguono aggiornamenti