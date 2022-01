Cordenons, autorimessa distrutta dalle fiamme

Il rapido intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Pordenone ha permesso di contenere un incendio che è scoppiato questa mattina, poco prima delle 8.30, a Cordenons, in via Sacile.

Per cause in corso di accertamento, e comunque di natura accidentale, il rogo si è sviluppato in un'autorimessa con tettoia adibita a garage, in un'area privata residenziale.

Le fiamme hanno distrutto completamente la struttura. Fortunatamente l'incendio non ha coinvolto la vicina abitazione. Nessuna persona è rimasta ferita.