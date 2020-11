Cordenons, fedeli in preghiera per don Grillo

Sono ore di ansia per i fedeli delle Diocesi di Concordia-Pordenone e Vittorio Veneto, dopo che alcuni sacerdoti sono risultati positivi al Covid-19.

Le condizioni più serie sono quelle di don Angelo Grillo, parroco di Santa Maria Maggiore a Cordenons. 52 anni, don Angelo è stato ricoverato sabato in ospedale a Pordenone e domenica è stato trasferito in terapia intensiva. I suoi parrocchiani pregano per lui, nella speranza che possa presto stare meglio.

Decisamente meno preoccupanti le condizioni di don Gianluigi Papa e don Andrea Sartorio, sacerdoti del Duomo di Sacile; il primo è risultato positivo ieri, mentre il secondo, che ha avuto il responso positivo del test rapido, ora attende l'esito del tampone (eseguito oggi).

Entrambi hanno una leggera febbre e mal di gola; il quadro clinico risulta nella norma e sono in isolamento in canonica. La loro positività comporterà qualche modifica nel calendario delle funzioni: saranno cancellate le messe serali, mentre per il weekend e i funerali sarà probabile il ricorso ad altri sacerdoti.

Don Gianluigi e don Andrea si sono detti fiduciosi e pronti ad affrontare con serenità questa prova, invitando i parrocchiani a pregare per loro e per il benessere della comunità.