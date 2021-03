Cordenons, in casa di riposo torna l'incubo Covid

All'Asp Arcobaleno di Cordenons torna il contagio. Nonostante tutti gli ospiti e gli operatori siano stati vaccinati (alcuni anche con la seconda dose), la struttura per anziani deve far i conti con sette casi, emersi in seguito al tampone positivo di un ospite che era stato ricoverato in ospedale per altre patologie.

Dal test antigenico effettuato sugli anziani sono emerse altre sei positività, di cui due con leggeri sintomi. Dopo l’intervento dei medici dell’Usca sono in corso altri test, anche sugli operatori, per rilevare altri casi di positività o la presenza di particolari varianti.

“Facciamo i conti con questi nuovi casi – spiega il sindaco Andrea Delle Vedeve – anche se al momento non ci sono conseguenze serie per nessuno. Monitoriamo la situazione con il Dipartimento di prevenzione di AsFo”.