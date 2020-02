Cordenons, in fiamme un'abitazione

Nella tarda serata di ieri un incendio ha coinvolto il sottotetto e parte della copertura in legno di un'abitazione di due piani in via Palmiro Togliatti a Cordenons.

L'allarme è scattato poco dopo le 23. Sono intervenute tre squadre della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Pordenone: la prima partenza, l'autoscala e l'autobotte. Successivamente è stato richiesto il supporto del carro Nbcr, il mezzo nucleare, biologico, chimico e radiologico dei pompieri, per il ricambio delle bombole di aria utilizzate dagli operatori.

Domate le fiamme, i Vigili del fuoco hanno dovuto dichiarare inagibile la struttura per i danni subiti alla copertura. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incendio.