Cordenons, operatrice positiva in casa di riposo

Il Coronavirus entra in un’altra casa di riposo del Friuli occidentale. Si tratta della struttura di Cordenons, l’Asp “Arcobaleno”, nella quale si è verificato un caso di positività di un’operatrice socio sanitaria. La conferma arriva dalla struttura che oggi ha emesso una nota: “In data 1 ottobre, alle 18.30, siamo stati notiziati della positività di un’Oss della Casa di Riposo di Cordenons. La stessa è stata contagiata da una parente, a sua volta in servizio come operatrice presso Casa Serena di Pordenone”.

La settimana scorsa, la dipendente era già stata sottoposta a screening sierologico e a tampone, entrambi con esito negativo. Fortunatamente l’operatrice è stata in servizio solo nella mattinata di lunedì scorso. In attesa che il Dipartimento di Prevenzione dell’AsFo organizzi il piano di screening sierologico di dipendenti e ospiti, la struttura ha attivato il piano di emergenza, isolando il nucleo in cui l’operatrice ha prestato servizio e sottoponendo personale e ospiti a iniziale screening sierologico.

“Le visite dei familiari sono momentaneamente sospese”, precisa la struttura cordenonese.