Cormons, la discarica torna di moda

èun po’ come un gigante dormiente, destinato a ridestarsi di tanto in tanto turbando il sonno e la tranquillità di un’intera comunità. È l’ex discarica di Pecol dei Lupi, a Cormons, sul cui destino dopo anni e anni ancora non è stata scritta la parola “fine”.

L’impianto che si trova nel territorio della frazione di Borgnano ed è sotto sequestro da dicembre per la mancanza dell’autorizzazione integrata ambientale, a nove anni circa dalla chiusura, potrebbe essere riaperto per accogliere nuovi conferimenti. Isontina Ambiente, ente gestore della discarica punterebbe a riempire la volumetria residua con una quota di materiale - si parla di circa 35mila metri cubi, da capire se si tratterebbe di inerti o di rifiuto secco residuo -, per poter chiudere definitivamente Pecol dei Lupi nel corso del 2021. Una prospettiva che però preoccupa e rende fermamente contrarie le civiche di opposizione Uniti per Cormons e Progetto per Cormons.



“Per noi la tutela dell’ambiente e la salute dei cittadini sono priorità rispetto alle speculazioni economiche che si vogliono fare - scrivono in una nota -. Sappiamo che per soli interessi economici gli altri sindaci dell’Isontino puntano a nuovi conferimenti a Pecol dei Lupi. Noi riteniamo che una cittadina capofila nella candidatura transfrontaliera Unesco Collio - Brda, che ha aderito anche al Contratto di Fiume Judrio, non debba più avere una discarica attiva. Evidentemente i nostri amministratori non ci hanno pensato, oppure a loro questi aspetti non interessano davvero”. Le civiche d’opposizione a Cormons, ricordando anche quanto previsto da Isontina Ambiente nel 2015, specificano che “non è assolutamente vero che dobbiamo procedere con i conferimenti, le soluzioni alternative c’erano nel 2015 e ci sono oggi. E non comportano problemi per i cittadini”.Il clima a Cormons è comunque piuttosto teso, come testimonia anche la lettera anonima con insulti assortiti ritrovata nella cassetta della posta da alcuni membri del comitato “No alla riapertura di Pecol”.