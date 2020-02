Cormons, spunta una bomba da fucile austroungarica

Questa mattina gli artificieri del III Reggimento Guastatori di Udine, allertati dalla Prefettura di Gorizia, hanno effettuato un intervento di bonifica da ordigni esplosivi della Grande Guerra. I guastatori, accompagnati dai Carabinieri di Cormons, si sono recati in località Borgnano dove qualche giorno fa era stato segnalato un oggetto anomalo in un terreno privato.

Il team Eod - Explosive Ordnance Disposal della caserma Berghinz di Udine, recatosi sul posto, ha confermato la presenza di una bomba da fucile modello Zeitzundergewhrgranate 1° tipo, ancora attiva, di nazionalità austroungarica e risalente alla Prima Guerra Mondiale. L’ordigno, per motivi di sicurezza, è stato distrutto sul luogo di rinvenimento con l’innesco di altro esplosivo militare alle 12 di oggi.

E’ bene ricordare a chiunque dovesse imbattersi in oggetti che per forme e dimensione possano richiamare un ordigno esplosivo o parti di esso, che questi manufatti possono essere molto pericolosi; pertanto non devono essere toccati o manomessi in alcun modo, ma ne va denunciato immediatamente il ritrovamento, così da consentire l’intervento degli artificieri dell’Esercito per ripristinare le condizioni di sicurezza del territorio.