Cornappo, malore fatale fuori della chiesa

Colta da un malore fatale, una cittadina romena è morta, ieri pomeriggio, all'esterno della chiesa di Cornappo, a Taipana.

Inutili, purtroppo, i soccorsi, prestati tempestivamente dal personale medico inviato dalla Sores, intervenuto con un'ambulanza e con l'automedica. Per lei non è rimasto altro da fare se non decretarne il decesso; la salma è stata poi composta in camera mortuaria, affidata alla famiglia per la celebrazione dei funerali.

Nella vicina Nimis, poi, sempre ieri pomeriggio, l'operaio di un'azienda agricola è stato soccorso dopo essere rimasto ustionato a parte del volto mentre stava pulendo una cisterna utilizzando dell'acido. È stato accolto l'ospedale di Udine dove è stato medicato a un occhio; non avrebbe riportato una lesione permanente. Sul posto, oltre ai sanitari, anche gli ispettori del lavoro dell'Azienda Sanitaria.