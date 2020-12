Corno di Rosazzo, non risponde al telefono: era morto in casa

Non rispondeva al telefono, pertanto alcuni parenti e amici che non riuscivano a mettersi in contatto con l'uomo, un 68enne di Corno di Rosazzo, hanno lanciato l'allarme. È successo intorno alle 15 di oggi.

Immediato l'intervento dei sanitari, inviati dalla Centrale Sores di Palmanova. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di San Giovanni al Natisone.

Dopo l'ingresso nella casa dell'uomo è stata fatta la triste scoperta. Non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso, sopraggiunto per una malore che non gli ha permesso di chiedere aiuto.

È stato informato subito il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Udine che ha rilasciato il nulla osta per la rimozione della salma, composta in camera mortuaria, a disposizione dei parenti in lutto, per la successiva celebrazione dei funerali.