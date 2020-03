Coronavirus, 12 contagi nell'Isontino

Nell'Isontino sono saliti a 12 i casi di positività da Coronavirus, sei dei quali a Gorizia. L'aggiornamento arriva questa sera dal sindaco del capoluogo Rodolfo Ziberna. "Non è stato piacevole, questo pomeriggio, vedere i confini con la Slovenia sbarrati, tranne quello di S.Andrea/Vrtojba, dove c'è comunque un filtro medico molto stretto. Non posso negarlo, ho provato una stretta al cuore, pensando anche ai motivi che hanno determinato questa decisione. Ma è stato un attimo, perché non possiamo abbatterci".

"Abbiamo la certezza che non durerà tanto. Abbiamo la certezza che usciremo da questa situazione ed è questa convinzione che deve aiutarci a sopportare tutte queste privazioni. Dobbiamo essere sereni, per i nostri figli, per i nostri genitori, per tutti i nostri cari. La situazione, a Gorizia, è relativamente stabile, con un nuovo contagiato, una persona già ricoverata per un intervento a Trieste a cui faccio i migliori auguri, come a tutte le persone che, in questo periodo, sono state contagiate", prosegue Ziberna.

"Cari goriziani, nei prossimi giorni riceverete un nuovo dépliantino con nuove informazioni, mentre abbiamo messo a disposizione di tutti i moduli per l'autocertificazione in tre lingue - italiano, sloveno e inglese - che si potranno scaricare dal sito oppure prelevare in forma cartacea nell'atrio del Comune. Per chi è in grave difficoltà e ha bisogno di ricevere la spesa a domicilio o ha altre esigenze continua a essere attivo il numero 0481.383377. Domani attraverso messaggi telefonici e con mezzi dotati di altoparlanti inviteremo i cittadini a uscire da casa solo nei casi consentiti e con rigorosissimo rispetto delle distanze! Io stesso, per ciò che posso, sono a vostra disposizione. Perché, come dico insieme, uniti ce la faremo. Un abbraccio a tutti", conclude Ziberna.