Coronavirus, a Gorizia 300 persone attualmente positive

"Da due giorni i dati ufficiali forniti dalla Regione non segnalano decessi nell'Isontino e sono in calo anche i nuovi positivi, oggi 'solamente' 11. A Gorizia i positivi sono complessivamente circa 300", informa il sindaco Rodolfo Ziberna. "Speriamo davvero che il virus sia in remissione. Intanto abbiamo raccolto le disposizioni contenute nell'ultimo decreto. C'è ancora poca chiarezza su alcuni passaggi ma stiamo cercando di effettuare le verifiche per fornirvi tutte le informazioni corrette".

"In queste ore è arrivata la notizia che in Inghilterra è stata individuata una variante del virus che sebbene più contagiosa ma non più letale. Quindi calma. Ieri e oggi Gorizia era molto viva, tanta gente, ma giuro che non ho visto persone senza mascherina. Natale è ormai vicino e considerando che per diversi giorni è prevista la zona rossa credo che la gente, sempre con precauzione, abbia voluto uscire per respirare un po' di aria natalizia anche nella nostra bellissima città illuminata. Un grandissimo abbraccio", conclude Ziberna.