Coronavirus, a Gorizia si registra un decesso

"Questa sera - spiega il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna - avrei voluto darvi ancora qualche bella notizia ma, per rispetto, preferisco solo comunicarvi che la nostra città deve contare la seconda morte a causa dell'epidemia. Evito di dare il nome perché preferisco lo faccia la famiglia, a cui faccio le più sentite condoglianze. So che si tratta di un uomo di 72 anni che aveva contratto il virus qualche tempo fa ed era ricoverato a Trieste".

"Purtroppo dobbiamo mettere in conto anche questo. Il virus, anche se oggi sembra essere meno aggressivo, ha lasciato i suoi morsi. Eravamo felici perché anche nella nostra città sta regredendo e da giorni non ci sono nuovi contagiati, ma solo tanti guariti e anche oggi sarebbe stata una bellissima giornata. Ma questa notizia non può che renderci tristi. Esprimiamo ancora tanta vicinanza alla famiglia che sta soffrendo e a tutte le famiglie colpite da questo terribile virus. Questa sera un triste abbraccio", conclude Ziberna.