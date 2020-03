Coronavirus, a Latisana 14 casi positivi

Da Latisana, il sindaco Daniele Galizio informa la comunità sull'emergenza Covid-19. "Dal 26 marzo - spiega -, cominciamo a ricevere i dati precisi relativi ai contagi, oltre a quelli delle quarantene. L'aggiornamento ci porta, a giovedì, ad avere un dato di 14 persone persone positive; di queste 11 sono ricoverate negli ospedali, due delle quali in terapia intensiva. In aggiunta c'è la segnalazione di un dato parziale, al momento, di 16 quarantenne nel nostro comune, tutti casi collegati ai casi di contagio positivo".

"C'è stata una riunione di tutti i presidenti degli Ambiti dei Servizi Sociali dei Comuni, insieme al vicegovernatore Riccardo Riccardi, ovviamente in via telematica. Sono state affrontate molte criticità che in questo momento i Comuni e i Servizi sociali stanno vivendo; la riunione è stata utile anche per capire quelle che saranno le prossime azioni che le Amministrazioni metteranno in campo per supportare la popolazione attraverso il nostro Coc di Protezione Civile".

"Ricordo che sono attivi per la popolazione di Latisana lo 0431-525164, numero per tutte quelle che sono le necessità degli over 70, per la spesa, per acquisti alimentari e medicinali, e ovviamente anche per tutti gli altri casi di fragilità o di disagio che possono essere seguiti dai Servizi Sociali del nostro Comune; c'è un altro numero disposizione, lo 0431-59168 del nostro gruppo volontari comunali di Protezione Civile, a disposizione 24 ore su 24; a questo numero bisogna rivolgersi per tutte le altre informazioni che, appunto, non sono seguite dai Servizi Sociali".

"Un aggiornamento per quanto riguarda le mascherine: saranno distribuite dalla Regione nei prossimi 7-10 giorni a tutti; ci siamo attivati anche per una produzione locale, grazie anche alla disponibilità di due aziende per la loro fabbricazione, ovvero mica Nico Mode e Rosa dei Venti, cui va il mio ringraziamento. Quindi contiamo, la prossima settimana, di integrare quelle che arriveranno dalla Protezione Civile, insieme a queste che sono prodotte in loco, in collaborazione dal Comune di Latisana, che acquista i materiali".

"Vorrei ringraziare, partendo dai medici e dagli infermieri, tutto il personale sanitario che è impegnato in questa guerra. Un ringraziamento a loro che sono in prima linea per la salvaguardia e la tutela della nostra salute. Grazie ai volontari di Protezione Civile di tutta la regione e in particolare del gruppo comunale di Latisana; e un ringraziamento a tutti i volontari delle associazioni che stanno collaborando. Grazie anche ai responsabili e dipendenti comunali che mi stanno affiancando in questa emergenza e ai responsabili e ai dipendenti del Servizio Sociale dei Comuni".

"Ricordo che il Comune di Latisana è anche Ente gestore per 12 Comuni, fino a San Giorgio di Nogaro, Rivignano Teor e Lignano, in mezzo appunto agli altri 12 Comuni dell'Ambito Distrettuale".

"Un ringraziamento al comandante al Corpo di Polizia locale, Nicola Salvato, per tutto il supporto che fornisce; un ringraziamento ai colleghi di giunta e al consiglio che mi stanno affiancando in tutte le attività che, appunto, stiamo portando avanti, ognuno nel proprio settore; un ringraziamento ai consiglieri comunali che vorranno darmi collaborazione; sono a disposizione sempre per raccogliere i suggerimenti; un ringraziamento anche a tutte le istituzioni nazionali e regionali che in questo momento stanno lavorando assiduamente, e senza sosta, per la gestione di questa emergenza. Un ringraziamento particolare, oltre al presidente Fedriga, al vicegovernatore Riccardi, con il quale siamo, appunto, in contatto anche per la gestione dell'emergenza sociale, oltre che sanitaria. Io credo che questa sia, come ho detto prima, una guerra ed è una guerra che possiamo vincere solo ed esclusivamente se ognuno segue le regole", continua Galizio.

"Evitate anche di uscire per fare la spesa perché, comunque, l'obiettivo, in questo momento, è limitare il contagio. Mi riferisco soprattutto alla parte di popolazione meno giovane: la invito a usare i nostri servizi. Quindi, a non esitare a chiamare i numeri e a farsi aiutare. Credo, poi, che tutti dobbiamo lavorare nella stessa direzione, anche se so che è un momento difficile. Sarà un momento non proprio così breve: quindi è necessario portare pazienza e, appunto, resistere quindi tutti insieme. Tutti insieme lavoriamo per vincere questa guerra", conclude il sindaco Daniele Galizio.