Coronavirus, a Porcia 20 persone in isolamento

Dopo un periodo di Covid free, il comune di Porcia, in pochi giorni, ha registrato un aumento improvviso di persone in isolamento e alcuni casi di persone positive al Coronavirus. A riferirlo, oggi, sabato primo agosto 2020, è il primo cittadino, Marco Sartini. "Ci sono 3 persone che risultano infette e che si trovano in isolamento nella propria abitazione - spiega il primo cittadino -. Non ci sono persone ricoverate in ospedale; 17 tra uomini e donne, poi, si trovano in quarantena e non sono positive". Aggiunge Sartini: "Credo sia dovuto anche a un miglioramento del monitoraggio e della catena di controllo, oltre al numero dei tamponi fatti che, adesso, a seguito all'esperienza di marzo, aprile e maggio, vengono eseguiti molto presto".