Coronavirus, aggiornamento da Fiume Veneto

Aggiornamento da Fiume Veneto, con un videomessaggio del sindaco Jessica Canton. "I casi positivi nel territorio comunale - ricorda Canton - rimangono cinque. Tre sono collegati tra loro, uno è l'assessore Maurizio Ramponi e l'altro è un privato cittadino. Ricordo che dopo l'esito positivo del tampone, al soggetto viene chiesto di indicare le persone con cui è stato a contatto. L'azienda sanitaria cerca di ricostruire come, dove e per quanto tempo queste persone siano state assieme e solo a chi potrebbe essere rimasto a più stretto contatto viene chiesto di osservare 14 giorni di isolamento volontario".

"Gli uffici comunali - ricorda il Sindaco - non sono aperti al pubblico, ma sono garantini (al telefono e via mail) tutti i servizi urgenti. La Polizia locale è sempre attiva e riceviamo molte segnalazioni. Anche la nostra Protezione civile è al lavoro per la consegna di alimentari e medicinali alle persone più fragili. Ricordo a questo proposito che non è vietato fare la spesa per un parente/conoscente anziano o che non può uscire di casa e in questo senso stiamo registrando davvero tanta solidarietà", continua Canton che poi annuncia, nei prossimi giorni, la pubblicazione sul sito del comune dell'elenco delle attività disponibili per le consegne a domicilio. Sempre in tema di solidaretà, va sottolineata la grande adesione alla donazione del sangue, come confermato dal presidente dell'Avis locale Massimo Zanin.

Confermata, infine, la scadenza della Tari posticipata al 31 maggio.

QUI IL VIDEO