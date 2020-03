Coronavirus, cinque casi a Remanzacco, tutti in quarantena a casa

Tra i Comuni Fvg più colpiti dal Coronavirus c'è quello di Remanzacco, dove l'intera Giunta è finita in quarantena domiciliare, a partire dal Sindaco Daniela Briz, risultata positiva al tampone per Covid-19. Ecco il suo ultimo 'bollettino' di aggiornamento, pubblicato sulla pagina Facebook del Comune. "Carissimi concittadine e concittadini, certamente per il nostro Paese e per la nostra comunità non sono momenti semplici. Noi amministratori abbiamo terminato gli accertamenti previsti dal protocollo, i quali hanno evidenziato cinque casi positivi e i restanti, compreso il segretario comunale, invece, sono tutti negativi. I familiari dei positivi che finora sono stati sottoposti a tampone sono risultati anch’essi tutti negativi", spiega Briz.

"Per i positivi al test del tampone effettuato per il Covid-19 è prevista la messa in quarantena per loro e per i familiari conviventi. Le persone risultate negative devono rimanere in quarantena, mentre i loro familiari devono attenersi alle disposizioni previste dal Dipartimento di Prevenzione. Possiamo continuare a tranquillizzare tutti voi in quanto tutti stiamo superando senza grossi problemi di salute queste particolari giornate. Già da lunedì diversi di noi termineranno il periodo di quarantena pertanto dal 10 marzo saranno operativi e presenti in paese. Per Giorgio Bevilacqua, Dario Angeli, Leopoldo Bonetti, Karin Blasigh e per me il periodo sarà un po’ più lungo, in quanto dovremo essere sottoposti a un nuovo tampone di verifica".



"Oggi, 8 marzo, festa della donna, facciamo gli auguri a tutte le donne grandi e piccine ma l’augurio più grande lo facciamo a tutto Remanzacco perché possa ripartire con più serenità. Vi salutiamo ricordando sempre di osservare attentamente le regole per il contenimento del virus. Facciamo nostre le parole… avere cura di se stessi per avere cura degli altri!", conclude il post del sindaco Briz.