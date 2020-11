Coronavirus, come cambia la mappa del contagio Fvg

Come si sta muovendo il Coronavirus nei comuni della nostra regione? La fotografia arriva dalla mappa della Protezione civile, che oggi ha aggiornato i dati relativi alle varie amministrazioni del Fvg.

Il primo dato, che spunta a colpo d'occhio, è quello dell'unico Comune rimasto in bianco, ovvero Covid-free, quello di Clauzetto. La scorsa settimana erano tre, compresi Drenchia e Raveo, dove nel frattempo si sono registrati rispettivamente uno e due casi.

L'altro colore che si fa notare è il blu scuro, quello che indica la maggiore incidenza del contagio. Restano 'scuri' i Comuni della Valcellina , che nei giorni corsi sono stati scelti per gli screening di massa della popolazione, e Cavasso Nuovo.

Numeri importanti anche in Carnia, con Tolmezzo, Moggio Udinese, Paularo (dove sono in corso i test), Paluzza e Sutrio (già sottoposta allo screening voluto dall'ordinanza regionale) in evidenza.

Restano blu anche Nimis e Tarcento; colore un po' meno intenso anche in diversi comuni dell'area cividalese e dell'Isontino (Cividale, San Leonardo, Pradamano, Corno di Rosazzo, Santa Maria la Longa, San Giovanni al Natisone, Gradisca d'Isonzo e Mariano del Friuli), oltre a Duino Aurisina, che si affianca a Sgonico nella zona giuliana.