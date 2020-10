Coronavirus, contagi in aumento in Slovenia, Croazia, Bosnia e Serbia

Salgono i positivi al Coronavirus nell'area balcanica, dalla Slovenia alla Serbia, passando per Croazia e Bosnia. Il trend di positivi al Covid 19 è in netta e preoccupante crescita e i governi dei Paesi dell'ex Jugoslavia sono pronti a inasprire le misure per contenere i contagi, dall'obbligo della mascherina alla sospensione di eventi per evitare pericolosi assembramenti. Ieri in Slovenia sono stati registrati 707 positivi, in Croazia 748, in Bosnia 476 e Serbia 245, ma i numeri crescono di giorno in giorno e c'è allarme anche a Belgrado. Slovenia e Croazia, poi, registrano un aumento esponenziale dei pazienti che necessitano di ricovero in ospedale, mettendo a dura prova il sistema sanitario nazionale. Una situazione potenzialmente esplosiva e tutta in divenire.

Al momento non sono in vigore nuove restrizioni che limitino gli spostamenti tra Italia, Slovenia e Croazia, ma in caso di spostamento ecco un piccolo 'ripasso' delle norme attualmente in vigore e i link per rimanere costantemente aggiornati. Prima di partire è utile consultare sempre il sito http://www.viaggiaresicuri.it/.

In Slovenia, dal 12 ottobre, sono state aggiornate le liste dei Paesi considerati epidemiologicamente a rischio o sicuri (lista verde, arancione e rossa). Il livello di controllo e le limitazioni all’accesso dipendono dalla lista in cui il Paese di provenienza si trova. Dettagli a questo link: https://www.gov.si/it/argomenti/sars-cov-2/attraversamento-dei-confini/.

L’Italia, con la maggior parte dei Paesi UE, resta in lista arancione. Per i residenti in Italia ed in altri Paesi UE – Schengen inseriti in lista arancione le condizioni di accesso al territorio sloveno non cambiano. Pertanto non sussiste alcun obbligo di quarantena né di esibizione di un test negativo al Covid-19 all’ingresso in Slovenia.

Le Autorità slovene hanno disposto, salvo alcune eccezioni, l’obbligo di isolamento fiduciario di 10 giorni per chi proviene dai Paesi inclusi nella lista “rossa.

Tra le eccezioni è previsto anche il transito entro 12 ore, a condizione di poter accedere senza problemi al successivo Paese di transito o destinazione. Dettagli sono reperibili sul sito dell’Ambasciata d’Italia a Lubiana.

Le persone che entrano dall'Italia possono entrare in Slovenia senza restrizioni e quarantena.

Nella zona di confine con l’Italia sono stati stabiliti i punti di controllo nei collegamenti stradali di Vrtojba, Fernetti, Scoffie, Krvavi Potok, ma i cittadini della Slovenia e dell’Italia possono attraversare il confine di Stato anche al di fuori dei punti di controllo.



In Croazia, a partire dall’1 luglio, tutti i cittadini dei Paesi UE e SEE e le persone ivi residenti a lungo termine possono liberamente fare ingresso senza restrizioni. E'raccomandato di comunicare l’intenzione di recarsi nel Paese prima della partenza, compilando un modulo pubblicato sul sito https://entercroatia.mup.hr/, al fine di velocizzare l’attraversamento del confine nonché di agevolare il monitoraggio di un’eventuale diffusione dei contagi.

All’ingresso nel Paese, vige l’obbligo di autoisolamento per 14 giorni per i cittadini provenienti da Paesi extra UE/Schengen; tale misura può esser ridotta a 7 giorni in caso di effettuazione in loco, a proprie spese, di un test nasale e faringeo che risulti negativo al Covid-19. La misura di autoisolamento per cittadini provenienti da quelle aree non verrà applicata se la finalità del viaggio è turistica o coinvolge altro interesse economico, a patto che si esibisca un test nasale e faringeo, negativo al Covid-19, effettuato nelle precedenti 48 ore. I transiti attraverso il territorio della Croazia sono comunque consentiti.

Inoltre, possono entrare in Croazia i cittadini di Paesi terzi appartenenti alle seguenti categorie: a) personale medico; b) persone che necessitano di urgenti cure mediche; c) lavoratori transfrontalieri; d) conducenti di veicoli per il trasporto internazionale di merci; e) personale diplomatico; f) viaggiatori in transito; g) persone che viaggiano per turismo, commercio o affari (effettuando in anticipo una prenotazione a pagamento presso una struttura ricettiva); h) persone che viaggiano per motivi di studio o altre necessità di carattere privato. E’ possibile verificare sul sito https://mup.gov.hr/uzg-covid/286210 se le proprie motivazioni rientrano tra quelle consentite per l’ingresso.

Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito dell’Ambasciata d’Italia a Zagabria:

https://ambzagabria.esteri.it/ambasciata_zagabria/it/ambasciata/news/dall_ambasciata/emergenza-covid-19-nuove-misure_0.html