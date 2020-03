Coronavirus, crescono i numeri nel Friuli Occidentale

C’è stato un ulteriore decesso nel Friuli Occidentale legato al Coronavirus. Si tratta di un uomo di 85 anni del Pordenonese. Il dettaglio vede ora 302 positivi, di cui 66 ricoverati in ospedale a Pordenone, nove a Udine, tre a Gorizia e due a Trieste.

I positivi in isolamento domiciliare sono 223, mentre in sorveglianza ci sono 496 persone. In totale sono coinvolti in varie forme 798 cittadini e 34 comuni su 50. A comunicarlo è la Prefettura di Pordenone, la quale sta anche valutando oltre 800 domande arrivate dalle aziende per l’apertura o meno in riferimento al Dpcm 'Chiusi Italia'.