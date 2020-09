Coronavirus, due bimbi positivi nella Bassa. Primo caso a scuola anche a Trieste

Un caso di Covid-19 è stato accertato in queste ore in una scuola materna a Carlino, in un bimbo che aveva accusato una leggera sindrome influenzale. A confermarlo è lo stesso primo cittadino, Loris Bazzo. "C'è un caso di Coronavirus nell’asilo. Ora attendiamo risposte e provvedimenti, di cui si farà carico l'Azienda Sanitaria".

Nel frattempo, la sezione dei ‘piccoli’ della scuola dell'infanzia paritaria, gestita da un’associazione di genitori, è stata chiusa in via precauzionale. "La famiglia si è rivolta al pediatra, che ha consigliato, seppur in presenza di sintomi blandi, di procedere con il tampone, che ha dato esito positivo”, spiega il primo cittadino. “Per questa ragione, l'intera sezione e l'insegnante di riferimento da questa mattina sono a casa in quarantena preventiva, in attesa della diagnosi differenziale che sarà sicuramente disposta dal Dipartimento di Prevenzione".

Dopo il caso di Carlino, anche un bambino che frequenta la scuola materna parrocchiale di Cervignano del Friuli è risultato positivo al Coronavirus. A confermarlo è il sindaco della cittadina della Bassa Friulana, Gianluigi Savino, che ha appreso la notizia nella serata di ieri.

La classe frequentata dal bambino è stata chiusa, e per i 16 suoi compagni, oltre che per il maestro, sono stati disposti i tamponi che saranno eseguiti nella giornata di oggi.

A Cervignano, si tratta del quarto caso di Covid-19 legato alla scuola, dopo i due studenti positivi al Malignani e il contagio di un allievo del liceo Einstein.

Primo caso Covid a scuola anche a Trieste. Oggi, infatti, si è avuta conferma della positività di un bambino che frequenta la primaria Gaspardis. Su indicazione del Dipartimento di prevenzione dell’AsuGi sono stati posti in quarantena i compagni, una ventina di bambini, e tre insegnanti. Tutte le altre classi, invece, proseguono regolarmente con l’attività didattica in presenza.