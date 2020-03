Coronavirus, due casi positivi a San Canzian d'Isonzo

Anche a San Canzian d'Isonzo, in provincia di Gorizia, è arrivato il Coronavirus. Anche in questo caso, a darne notizia, è il primo cittadino, Claudio Fratta, attraverso un post pubblicato su Facebook. "Cari concittadini e care concittadine, da ieri, sabato 21 marzo, nel nostro comune sono stati riscontrati due casi positivi al Covid-19. Auguro loro di cuore pronta guarigione. Quello che possiamo fare è rispettare le indicazioni fornite dal Governo e dalla Regione e rimanere ottimisti che con questo comportamento ne usciremo presto".

"Da parte del Comune sono operativi 21 volontari della Protezione civile in aiuto alle persone che richiedono assistenza nelle forme stabilite. Gli uffici sono operativi per quanto riguarda le attività indifferibili, e comunque raggiungibili per ogni funzione ai numeri consueti. La situazione è monitorata e sotto controllo e siamo pronti a ripartire a fine dei divieti".