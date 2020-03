Coronavirus, due nuovi casi a Gorizia

"Abbiamo atteso finora l'ultimo aggiornamento che, ahimè, evidenzia quattro nuovi casi nell'Isontino, di cui due a Gorizia", scrive il sindaco Ridolfo Ziberna. "Purtroppo, in Italia è stato raggiunto un nuovo record di casi e di morti ma, come ho avuto modo di dire, si tratta dell'onda lunga della vita che facevamo prima dei provvedimenti restrittivi".

"Non dobbiamo mollare", invita Ziberna. "Come ho già avuto modo di scrivere, oggi ho telefonato ai familiari di uno degli ammalati, ancora in ospedale ma sfebbrato. Ho anche mandato un messaggio agli altri attraverso il direttore Poggiana, per non invadere la loro privacy. È il momento della solidarietà, che deve superare anche il nervosismo che sta cominciando a intravedersi".

"Capisco che non è un momento facile, abbiamo davanti a noi almeno un'altra settimana da reclusi, se tutto va bene e i bambini cominciano a essere stufi, come i genitori o i nonni che sentiamo al telefono ma non vediamo".

"Dobbiamo essere forti, adesso in modo particolare e per quanto mi riguarda farò il possibile per aiutare e supportare le famiglie. Abbiamo attivato dei numeri per i servizi a domicilio e stiamo studiando iniziative telefoniche o telematiche per far sentire meno soli soprattutto gli anziani ma anche per cercare di intrattenere i bambini. Ne parleremo prossimanente", continua Ziberna.

"Concretamente, oggi abbiamo deliberato la gratuità di tutti i parcheggi e altri provvedimenti. Abbiamo anche inserito sul sito il nuovo modulo di autocertificazione, disponibile nell'atrio del Comune, anche cartaceo. Abbiate fiducia e pazienza. Ne usciremo. Come sempre insieme", conclude il sindaco di Gorizia.