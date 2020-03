Coronavirus, due nuovi casi a Gorizia

"Forse questi sono i giorni più difficili perché pensavamo che le nostre rinunce, il nostro chiuderci in casa con sanificazioni continue di tutto, dessero risultati immediati", commenta il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. "No, cari amici, non è così e i focolai innescati precedentemente stanno ancora alimentando nuovi contagi. Ma presto cambierà. Ne sono sicuro. Abbiate fiducia. Cambierà. A Gorizia si sono registrati due nuovi casi, oggi sono 17 in tutto e, complessivamente, nell'Isontino, sono 38. In queste ore le ordinanze si sono succedute per convincerci ulteriormente a rimanere a casa".

"Ma il vicepresidente, Riccardo Riccardi, ha annunciato che, a breve, saranno disponibili mascherine per tutti. Vi faremo sapere come fare per riceverle. Mi rendo conto che è sempre più difficile rimanere chiusi in casa, che cominciamo a soffrire di claustrofobia ma dobbiamo resistere e vi faccio un grandissimo appello. Vi prego, resistete alla tentazione di andare a trovare i vostri genitori o nonni perché gli anziani sono i più deboli e per loro il virus rischia di essere letale. Convinceteli a rimanere in casa. Cerchiamo insieme iniziative che possano fargli passare il tempo ma teniamoli in casa. Abbiamo i cellulari, a differenza di un tempo, facciamo video, scambiamoci messaggi, rendiamo questa clausura più leggera ma rimaniamo in casa".

"Anche oggi la nostra polizia ha effettuato centinaia di controlli, sia gente comune che, soprattutto, supermercati e altri punti vendita, per verificare che tutte le misure siano seguite alla lettera da tutti. Non si deve uscire di casa se non per la spesa e questioni sanitarie. O per il cane ma per pochi metri vicino a casa. Sono proibite le passeggiate, l'attività fisica, le corse in bicicletta e qualsiasi altra uscita non indispensabile. Nel nostro territorio, tutto sommato, la situazione è ancora abbastanza tranquilla e ci auguriamo che rimanga così. Ma, credetemi, non dobbiamo abbassare la guardia. Un pensiero, anche questa sera, alle comunità così duramente colpite della Lombardia. Gorizia si stringe ai familiari delle tante vittime ed è vicina alla loro immane sofferenza. La città di Gorizia è con voi e con tutte le famiglie che, in questi giorni, hanno dovuto salutare da lontano i loro cari. Questa sera, cari amici, vi mando un abbraccio ancora più forte. Dobbiamo resistere. Resisteremo", conclude Ziberna.