Coronavirus, due persone positive a Dignano

Due casi di Coronavirus sono stati registrati a Dignano. Lo comunica, nella massima trasparenza, ai suoi concittadini, il vicesindaco Luigi Toller. "I casi positivi nel comune di Dignano sono due - spiega l'amministratore - uno riguarda un quarantenne che vive in una frazione e un'altro riguarda un richiedente asilo che vive con altri otto cittadini stranieri, ora messi in quarantena, in una frazione di Dignano".

"Il quarantenne è a casa, in isolamento, mentre il secondo è stato ricoverato prima a San Daniele del Friuli poi, dopo la constatazione della positività al tampone, di ieri, è stato trasferito a Udine, quindi trasportato nell'ospedale di Muggia".

"Per quanto riguarda le otto persone messe in quarantena si sta verificando che venga rispettata la permanenza nella struttura in cui sono stati accolti in isolamento" conclude Toller, che invita la cittadinanza a restare a casa.