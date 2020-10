Coronavirus, focolaio alla Cavarzerani di Udine: 35 migranti positivi

Trentacinque migranti, ospiti del centro di accoglienza di Udine all'estito nell'ex caserma Cavarzerani di via Cividale, sono risultati positivi al Covid-19. A riferirlo è stato il vicepresidente della Regione Fvg, Riccardo Riccardi. I tamponi, effettuati dopo il contagio emerso il 5 ottobre all'interno della Cavarzerani - subito dichiarata dal sindaco Fontanini zona rossa – hanno rilevato la presenza di un focolaio.



Nella struttura di via Cividale sono ora presenti poco meno di 200 persone. Sono dunque circa 160 i richiedenti asilo politico a rischio contagio, visto che l'ex caserma è tuttora in attesa della suddivisione degli spazi interni in bolle isolate. Un ritardo che potrebbe aver agevolato la diffusione del Covid19 tra gli ospiti.

Alla luce delle nuove positività, non è escluso che l'ordinanza firmata dal primo cittadino di Udine per la 'zona rossa' e in vigore fino al 15 ottobre, possa essere prorogata come già avvenuto durante il primo focolaio emerso tra luglio e agosto.