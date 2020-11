Coronavirus, il punto da Staranzano

Il sindaco di Staranzano, Riccardo Marchesan, fa il punto sulla situazione dei contagi da Covid-19 sul territorio comunale. "In questa settimana è sotto agli occhi di tutti il preoccupante aumento del numero dei casi che si registra ovunque", si legge nel suo post sul profilo Facebook dell'Amministrazione.

"A Staranzano ci eravamo lasciati la scorsa settimana con l’incremento di 10 nuovi contagiati, questa ultima ne registra 9. Quindi, riepilogando, attualmente sul totale registrato finora di 48 casi nel nostro territorio, 21 risultano positivi e tra questi 11 sono distribuiti in quattro famiglie".

"Riguardo alla scuola, in questa settimana ci viene segnalata la positività di una docente della Seconda Sezione della Scuola dell'Infanzia. Come sempre è stato attivato il protocollo previsto in questi casi. Dobbiamo assolutamente imparare a convivere con la pandemia che richiede anche di anteporre l'interesse generale a quello personale, se pur legittimo", prosegue il sindaco.

"L’arresto del contagio dipende soprattutto dai nostri comportamenti e visti i numeri attuali diventa necessario anche sacrificare parte della nostra libertà personale e interesse personale. Va assolutamente evitato di creare assembramenti. Va sempre rispettata la distanza interpersonale, indossata la mascherina e aver scrupolosa cura dell'igiene personale. In questo difficile momento il pensiero e un sentito ringraziamento va al mondo della sanità, impegnato oltre ogni umana misura nel suo combattere quotidiano contro la pandemia in condizioni di lavoro molto difficili, mettendo a rischio la propria salute".

"In questo grave momento non c'è modo di venirne a capo se non con il responsabile comportamento di ciascuno di noi; fidando nel Vostro senso di responsabilità, concludo rivolgendo un cordiale saluto", conclude Marchesan.