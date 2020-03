Coronavirus, in isolamento anche il Sindaco di Mortegliano

Anche il Sindaco di Mortegliano, Roberto Zuliani, è stato messo in isolamento preventivo dopo essere stato in contatto, nel corso di un incontro istituzionale in Regione a Udine, con una persona poi risultata positiva al Coronavirus.

E' lo stesso primo cittadino ad annunciare, su Facebook, la sua quarantena. "Martedì 3 marzo ho partecipato a una riunione dell’Ausir che si è tenuta nella sede della Regione. Poiché tra i partecipanti è stata registrata una positività al test del Covid-19, questa mattina il Dipartimento di Prevenzione dell'Asl ha ritenuto opportuno mettere il sottoscritto in quarantena, in via precauzionale, fino al 17 marzo. Non sono preoccupato e continuerò a svolgere tutte le mie attività attraverso i sistemi informatici. Rimangono assolutamente in funzione per tutti i cittadini il numero di cellulare e l’e-mail da me forniti".