Coronavirus, l'Austria ferma i treni al Brennero

Un treno è stato bloccato al Brennero dalle autorità austriache per due casi sospetti di coronavirus a bordo. Si tratta del primo intervento alla frontiera dopo l'esplosione dell'epidemia di Covid-19 in Italia.

Il convoglio viaggiava da Venezia a Monaco ma, giunto al confine, è stato fermato. Il sito delle ferrovie austriache Obb informa che, a causa di un divieto ufficiale, al momento non sono possibili viaggi, fino a nuova comunicazione, via Brennero. Non è ancora chiara la durata della misura, ne se sarà estesa anche ai treni che transitano per Tarvisio. I prossimi passi, fanno sapere da Obb, saranno decisi d'intesa con le Ferrovie dello Stato italiane.

In serata è stata la Romania ad annunciare le prime misure di contenimento in Europa, disponendo la quarantena obbligatoria per tutte le persone in arrivo dalla Lombardia e dal Veneto o che siano state nelle due regioni italiane negli ultimi 14 giorni.