Coronavirus, massimo impegno per la casa di riposo Culot

Consueto aggiornamento quotidiano da Gorizia nel 'bollettino' del sindaco Rodolfo Ziberna, che parte dalla situazione della casa di riposo Culot. "Diversamente da quanto accaduto in altre strutture della regione, non si è registrato alcun contagio. A tutto il personale della struttura in entrata e in uscita, viene rilevata la temperatura corporea e segnata su apposita modulistica. In casa di riposo, oltre alle cento mascherine chirurgiche, fornite dall’azienda sanitaria, ce ne sono ulteriori 50 in uso nei reparti, e altre 500 monouso. Infine, il gel antisettico è presente in tutte le aree comuni della struttura, con 15 flaconi oltre a quelli forniti dall’azienda sanitaria", spiega il sindaco.

"Un grazie davvero di cuore agli operatori e un abbraccio agli ospiti che, con l'aiuto degli animatori, vengono messi in contatto con i propri cari attraverso il telefono, anche con videochiamate. Speriamo davvero che questa segregazione non duri molto e che anche queste persone possano riabbracciare i propri cari. In regione sembra che il numero di nuovi contagiati si stia stabilizzando e non ci sono stati comunicati nuovi positivi a Gorizia rispetto a ieri. Complessivamente i positivi sono 1.317 di cui 487 nell'ex provincia di Udine, 411 a Trieste, 332 nel Pordenonese e 79 nell'Isontino che continua a essere il territorio meno colpito".

"Vi comunico uno dei provvedimenti che abbiamo assunto oggi come Comune, ovvero la gratuità delle zone blu fino al 14 aprile", prosegue Ziberna. "Forse è una piccola cosa, ma credo tutto possa essere utile per aiutare famiglie, operatori economici e lavoratori che continuano ancora a svolgere qualche attività. Tutto ciò che è possibile fare lo stiamo facendo".

"Infine, le mascherine che la Regione ha acquistato per distribuirle ai cittadini. Intoppi e difficoltà, dovuti ai problemi di approvvigionamento a livello mondiale, dovrebbero essere in fase di superamento ed entro qualche giorno dovrebbe arrivare una prima tranche da distribuire ai cittadini. Vi informerò prossimamente sulle modalità. Amici cari, un saluto pieno di affetto dal vostro sindaco".