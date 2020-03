Coronavirus, partono i controlli nelle aziende aperte

Partono oggi i controlli nelle aziende della regione che, in base al decreto 'Chiudi Italia', sono state inserite tra quelle necessarie e, quindi, autorizzate a proseguire l'attività.

"Contemperare la finalità primaria della protezione sanitaria della popolazione per contenere il contagio da Coronavirus con quella del mantenimento delle attività imprenditoriali strettamente indispensabili alla tenuta del sistema Paese, è stato l’obiettivo che ha visto convergere, in tempi rapidi e con convinta condivisione di modelli e ruoli, le parti firmatarie di un'intesa sottoscritta ieri tra le Prefetture del Friuli Venezia Giulia, la Guardia di Finanza, le Camere di Commercio, le Associazioni datoriali dell’industria e le Organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e Ugl per razionalizzare in particolare la verifica delle condizioni per la prosecuzione delle attività produttive in base al Dpcm del 22 marzo che, com’è noto, nell’ottica di ridurre la pandemia ha limitato l’attività imprenditoriale sul territorio nazionale fino al 3 aprile", spiega il Prefetto di Trieste Valerio Valenti.

Riconoscendo la specialità delle Fiamme gialle nell’analisi documentale e nell’accertamento delle dinamiche produttive, è stata attribuita al Corpo la titolarità delle attività che puntano a monitorare l’osservanza delle prescrizioni. Da parte loro le Camere di Commercio della Venezia Giulia e di Udine-Pordenone, Confindustria Alto Adriatico e Confindustria Udine, Confapi Friuli Venezia Giulia e le organizzazioni sindacali firmatarie, svolgeranno un’attenta supervisione e un ruolo propulsivo affinchè non si verifichino abusi e chi lavora lo faccia nei limiti strettamente indicati.

“Devo sentitamente ringraziare tutte le parti per il grande senso di responsabilità e per la capacità di aver saputo cogliere gli elementi positivi di questa intesa, accantonando logiche di parte e consentendo ai Prefetti, e per essi al Governo, di svolgere un compito delicato ma assolutamente necessario per favorire la più rapida ripresa del Paese”, così ha commentato il Prefetto Valenti.

Il Presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti condivide la soddisfazione per il risultato raggiunto segnalando che, pur nello specifico ambito, s'inquadra nell’indispensabile spirito di unità nazionale che vede istituzioni e corpi sociali collaborare lealmente nell’interesse superiore dell’Italia.

Cgil, Cisl e Uil regionali esprimono soddisfazione "per una modalità di monitoraggio e verifica utile a garantire il reale rispetto delle norme previste dal Decreto riguardo le chiusure aziendali. Un percorso che ci vede pienamente coinvolti e che valorizza anche il ruolo delle nostre strutture territoriali e delle Rsu”.

"La Camera di Commercio Venezia Giulia - afferma il presidente Antonio Paoletti - in cui sono rappresentate le categorie economiche del commercio, dell’artigianato, dell’agricoltura e dell’industria ha aderito al protocollo garantendo il massimo supporto per quanto di propria competenza alle Prefetture, alla Guardia di Finanza, alle imprese e alle organizzazioni sindacali per la corretta applicazione delle prescrizioni introdotte".