Coronavirus, positivo dipendente del Comune di Trieste

Il Comune di Trieste informa che, a causa di un contagio da Covid-19, tutti i Servizi Demografici sono chiusi fino a giovedì 12 marzo e sono stati avviati i necessari interventi sanitari e di sanificazione. Sarà attivato, a decorrere da martedì 10 marzo un unico punto di contatto aperto: dalle 9 alle 13, in Sala Tergeste, in piazza Unità d'Italia 4/d, dedicato esclusivamente alla ricezione di dichiarazioni di nascita e denunce di decessi.

Tutti gli appuntamenti già presi presso i centri civici nei giorni di chiusura saranno ri-calendarizzati dal Comune attraverso contatto diretto con gli interessati.

"Relativamente alla situazione che stiamo vivendo legata al Coronavirus, vi raccomando di attenervi scrupolosamente alle indicazioni che arrivano dal Governo e dal Sistema Sanitario", commenta il sindaco Roberto Dipiazza. "Con l’impegno di tutti supereremo insieme questa situazione. Dobbiamo essere tutti responsabili e adottare i comportante necessari per tutelare noi stessi e le persone più fragili. Oggi è il compleanno di mia mamma e le ho fatto gli auguri solo al telefono, non andrò a trovarla. Ringrazio a nome della città di Trieste tutto il personale sanitario e tutti coloro che sono super impegnati per fronteggiare questa emergenza. Aiutiamoli e aiutiamoci adottando i giusti comportamenti".