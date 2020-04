Coronavirus, primo caso a Prato Carnico

Primo caso di persona contagiata da Coronavirus nel comune di Prato Carnico. A darne notizia è il sindaco Erica Gonano con un post pubblicato su Facebook. "Cari concittadini, care concittadine, sono appena stata informata di un caso di positività che interessa la nostra comunità. La persona si trova in isolamento domiciliare, monitorata dal Servizio sanitario regionale".

"Da quanto risulta la persona non ha avuto contatti con altri valligiani. Invito tutti alla calma e chiedo a tutti di evitare di fare gli Sherlock Holmes, astenendosi da supposizioni, ipotesi, congetture sulla sua identità, riservandole il medesimo rispetto e discrezione che vorremo per noi stessi. Alla persona va l'abbraccio virtuale di noi tutti e l'augurio di una rapida guarigione", scrive ancora il sindaco.

"A scanso di equivoci, informo che la positività non ha nulla a che vedere con le due persone poste in quarantena in ossequio ai protocolli nazionali di sicurezza riservati a chi rientra dall'estero".

"Ribadisco l'invito a tutti, soprattutto alle persone anziane, a stare in casa, evitare il più possibile contatti con persone estranee al proprio stretto nucleo familiare, di approfittare del servizio di consegna spesa e farmaci a domicilio e di osservare scrupolosamente le norme igienico comportamentali più volte enunciate, fra cui il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, lavarsi spesso le mani, non toccarsi bocca, naso occhi con le mani".