Coronavirus, primo caso a Socchieve

Confermato il primo caso di contagio da Coronavirus nel territorio comunale di Socchieve, piccolo comune della Carnia. Lo si apprende da una post pubblicato nel tardo pomeriggio di oggi nella pagina Facebook ufficiale del Municipio.

"Si comunica alla popolazione che, al momento, il Dipartimento di Prevenzione in collaborazione con le autorità competenti e con il Sindaco stanno già provvedendo a tutte le misure del caso che verranno comunicate successivamente. Per questo motivo un invito a mantenere quanto più possibile la calma, ma al contempo un richiamo a una più rigida osservanza di tutte le disposizioni al fine di contenere la diffusione del l'epidemia. In presenza di sintomi contattare immediatamente il numero di emergenza 112".