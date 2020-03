Coronavirus, primo caso a Valvasone Arzene

Test positivo al Coronavirus a Valvasone Arzene. "L’Amministrazione regionale ci ha informato della presenza di un caso di persona contagiata residente nel territorio comunale", spiega il Sindaco Markus Maurmair. "Attualmente il nostro concittadino non desta preoccupazione per il suo stato di salute. Il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale ha già in attuazione le procedure previste dal protocollo vigente per contenere il contagio. In particolare, si sta occupando delle persone che sono state a diretto contatto con il paziente, contattandole ed eventualmente procedendo a ulteriori verifiche e disponendo le misure del caso".

"Rinnovo l’invito a osservare le disposizioni introdotte per contenere la diffusione del virus", conclude il primo cittadino.