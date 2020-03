Coronavirus, primo caso positivo a Buttrio

"Si sapeva che prima o poi il Covid 19 sarebbe arrivato anche a Buttrio", dichiara il sindaco Eliano Bassi, che è anche medico di famiglia. "La prima persona a essere colpita è stata una giovane donna, che è stata infettata sul luogo di lavoro, che non si trova nel comune. Per fortuna sta discretamente bene, ha solo un po' di febbre e scarsa tosse".

"Si è autonomamente messa in isolamento già prima di essere sottoposta al tampone e di conoscerne l'esito. Per la giovane età e per le condizioni cliniche contiamo guarisca in tempi brevi", aggiunge Bassi. "Come medico e sindaco chiedo che i cittadini di Buttrio continuino a mantenere il comportamento raccomandato. Ho visto poche eccezioni, ma spero che queste al più presto si allineino alla maggioranza più responsabile".

"Vorrei ringraziare, a nome di tutta l'amministrazione, i volontari che si stanno prodigando ad assistere quanti richiedono aiuto agli uffici comunali, in particolare quelli della Protezione Civile. Solo tutti assieme, con i comportamenti idonei previsti, si potrà superare questo momento che, come ho già detto, non si risolverà solo attraverso una cura farmacologica, ma con un adeguato stile di vita. Mi attendo da tutti un responsabile aiuto", conclude il sindaco.