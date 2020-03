Coronavirus, quattro i casi a Fiume Veneto

Sale a quattro il numero di casi di Coronavirus a Fiume Veneto. A darne notizia è l'Amministrazione comunale in una nota. "Purtroppo, l’Azienda sanitaria mi ha comunicato alle 19.34 di ieri la presenza di un ulteriore contagio nel territorio comunale, pertanto, a oggi, il numero complessivo di persone risultate positive al Covid-19 è di quattro", riferisce il Sindaco. "Ricordo che vanno obbligatoriamente evitati gli spostamenti se non sono motivati da esigenze lavorative, di salute o di reale necessità. Le forze dell’ordine vigileranno e in caso di inosservanza delle disposizioni dell’autorità, il soggetto sarà denunciato per violazione dell’art.650 del codice penale".

Di seguito vengono elencati uffici/servizi che hanno subito modificazioni rispetto a quanto comunicatovi precedentemente.

Ufficio Postale: pochi minuti fa è pervenuta una nota da parte di Poste Italiane con la quale comunica che l’apertura degli uffici verrà ridotta a tre giorni settimanali, sempre con orario 8:20 alle 13:35 (sabato fino alle 12:35). Al momento non conosciamo le giornate di apertura, sarà nostra cura darvi ulteriori aggiornamenti.

Apertura supermercati: il supermercato Emisfero, collocato al Centro Gran Fiume ha accolto la mia richiesta, formulata ieri, di procedere con la chiusura domenicale. Pertanto, domenica 22 tutto il centro commerciale sarà chiuso. Come comunicatovi ieri, sarà chiuso anche il supermercato “Coop Casarsa” di viale Trento e “3S Sist” di viale Giovanni XXIII, mentre siamo in attesa di un riscontro da parte del “Penny Market” di viale della Repubblica.

Carabinieri: Dalla giornata di domani la locale Stazione dei Carabinieri sarà quotidianamente aperta al pubblico dalle 9 alle 12.

Consegna farmaci: Federfarma comunica di aver sottoscritto un accordo di collaborazione con la Croce Rossa Italiana per garantire la consegna a domicilio dei farmaci a favore di soggetti anziani, non autosufficienti ovvero con sintomi/affetti/in quarantena da virus Covid-19. I destinatari sono persone con oltre 65 anni, soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (oltre 37,5°), persone non autosufficienti o sottoposte alla misura della quarantena o, in ogni caso, risultati positivi al virus, in possesso di prescrizione medica.

Si accede al servizio attraverso il numero verde 800.065.510, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Di seguito gli uffici/servizi che non hanno subito variazioni rispetto all'aggiornamento del 17 marzo

Comune: Aperti previo appuntamento e solamente nei casi in cui la richiesta non possa essere evasa a mezzo telefono o mail. Nelle giornate di lunedì 16 e martedì 17 gli uffici comunali rimarranno chiusi per un’operazione straordinaria di sanificazione. E’ garantita la reperibilità dell’ufficio anagrafe per le operazioni di nuovi nati/morti al n. 338.7124498.

Sono chiuse la Biblioteca comunale, le scuole, i cimiteri, la piazzola ecologica (sono presenti, nell'area esterna, contenitori per la raccolta dei soli pannolini), giardini e parchi pubblici (aree verdi di riferimento di Parrocchie o di Pro Loco, si è provveduto a inviare formale richiesta di interdizione al pubblico), la casetta dell'acqua, bar e ristoranti (anche se l’attività può comunque proseguire mediante consegne a domicilio, e sarà cura di chi organizza l’attività di consegna a domicilio evitare che il momento della consegna preveda contatti personali).

Supporto alle fasce deboli: Il Gruppo di Protezione Civile garantisce quotidianamente, dalle ore 9.00 alle ore 19.00, la copertura totale relativamente alle richieste di aiuto, su chiamata dell'interessato, in particolare da parte di soggetti deboli, anziani e in assenza di rete familiare, ad esclusione di persone sottoposte a quarantena. Le richieste potranno riguardare piccole commissioni URGENTI e INDIFFERIBILI. Per tali necessità potrete contattare: 0434.562243 oppure 0434.562240

Pagamenti Tari: La scadenza normalmente fissata al 31 marzo 2020 per il pagamento della rata del secondo semestre 2019, relativamente alle utenze non domestiche, è prorogata al 31 maggio. E’ in approvazione l’estensione della proroga a tutte le tipologie di utenze.

Da ultimo, si raccomanda di evitare il più possibile ogni tipo di contatto personale con le altre persone, provvedendo all'igiene delle mani e delle superfici, mantenendo sempre una distanza di almeno 1 metro dalle altre persone, all'occorrenza proteggendosi con gli appositi dispositivi di protezione individuale.