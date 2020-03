Coronavirus, raffica di denunce per chi esce dal proprio comune

Continuano senza sosta i controlli dei militari dell'Arma della Compagnia di Udine per il rispetto del dpcm per il contenimento della pandemia da Covid-19.

Nel pomeriggio di ieri, a Martignacco, nel posteggio del centro commerciale Città Fiera, i Carabinieri della locale stazione hanno denunciato in stato di libertà un uomo residente in provincia di Pordenone, sorpreso a circolare a bordo della propria autovettura senza giustificazioni, in violazione alle prescrizioni previste dal dpcm in materia di contenimento del Coronavirus.

I carabinieri di Majano, poi, sempre nella giornata di ieri, hanno sorpreso due coniugi, residenti in provincia, che viaggiavano a bordo della propria auto senza giustificato motivo, in violazione del dpcm per il contenimento del Covid-19. Entrambi sono stati denunciati.

A Udine e a Martignacco, poi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile e della Stazione di Martignacco, hanno denunciato due cittadini romeni residenti in provincia perché sorpresi a bordo delle proprie vetture fuori dal comune di residenza.

È sempre a Udine, nella notte, in via Monsignor Nogara, i militari dell'arma della sezione radiomobile hanno denunciato a piede libero una giovane residente a Corno di Rosazzo perché sorpreso a circolare a bordo della sua macchina fuori dal comune di residenza senza un giustificato motivo.

I controlli continueranno in maniera molto rigorosa anche nei prossimi giorni.