Coronavirus: rientrano in Italia i 60 connazionali bloccati a Wuhan

È decollato alle 6 di questa mattina, domenica 2 febbraio, dall'aeroporto di Pratica di Mare, il KC-767A del 14° Stormo dell'Aeronautica Militare che, dopo circa 11 ore di volo, arriverà a Wuhan, in Cina. Dopo una sosta, della durata di circa 3 ore, l'aereo decollerà nuovamente per portare in Italia i nostri concittadini. Si tratta di 60 persone.

Forse tra di loro ci sono anche dei friulani.

All'atterraggio a Pratica di Mare, che avverrà domani mattina, l'equipaggio, il team sanitario (composto da 2 medici del Ministero della Salute, 1 medico e 1 infermiere dell'Aeronautica Militare, 1 medico e 1 infermiere dell' Esercito Italiano) e i cittadini italiani rimpatriati, troveranno una zona allestita per l'accoglienza (nella foto).

Tutto è già pronto: apposite strutture campali, attrezzature per il monitoraggio e per effettuare le prime visite mediche e un percorso di decontaminazione per il personale che entrerà in contatto con gli italiani rimpatriati, tutte capacità peculiari del Servizio Sanitario Infermeria Principale e del 3° Stormo dell'Aeronautica Militare.

Lo ha fatto sapere oggi pomeriggio l'Aeronautica Militare Italiana.