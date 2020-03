Coronavirus, semplici regole da condividere

La Protezione civile del Fvg invita a condividere queste semplici indicazioni per evitare che la gente intasi i centralini di numeri di utilità come l'800500300 o peggio ancora il 112 che è un numero esclusivamente dedicato alle emergenze.

"Ai molti che chiamano o ci scrivono, ricordiamo che fare passeggiate e andare a correre al parco non è espressamente vietato dal nuovo decreto se si va da soli, ma con il trascorrere dei giorni e l’aumentare dei controlli ci si è resi conto che molte persone uscivano e rimanevano fuori per molto tempo utilizzando questa scusa. Invece, le disposizioni sono chiare e devono essere rispettate: restiamo a casa!".

Il capo della Dipartimento Protezione Civile Angelo Borrelli lo ha detto chiaramente: "Si deve uscire lo stretto necessario e anche chi va a piedi deve portare l’autocertificazione". A questo si aggiungono le raccomandazioni per chi fa sport all’aperto: "In caso di incidente è molto più difficile essere curati anche perché bisogna evitare in ogni modo di andare nelle strutture ospedaliere e nelle cliniche private".