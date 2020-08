Coronavirus, sono sette i positivi a Brugnera

Salgono i casi di Coronavirus registrati a Brugnera. Nell’ultima settimana, infatti, sette persone sono risultate positive al tampone. Un aumento improvviso, ma per il quale non si può parlare ancora di focolaio. “Si tratta – spiega il sindaco Renzo Dolfi – di persone residenti (precisamente due nuclei familiari più un single) di origine rumena o moldava, rientrati dopo un viaggio nei loro Paesi. Si trovavano già tutti in quarantena”, sottolinea il primo cittadino, come previsto dall’ordinanza del ministro Roberto Speranza per chi rientra da Stati considerati ‘a rischio’.

Dolfi, al momento, non appare preoccupato e si augura che, nei prossimi giorni, non ci siano altri casi. “Dovremo tenere alta l’attenzione nelle prossime settimane. Nelle aziende del territorio, infatti, lavorano molte persone che vengono da fuori. Tanti di loro, giustamente, decideranno di rientrare per trascorrere qualche giorno con le loro famiglie. Sarà importante che, una volta tornati a Brugnera, seguano rigorosamente la quarantena. Il tessuto produttivo, infatti, non potrebbe resistere a un altro lockdown”, conclude il sindaco.