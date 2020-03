Tre casi positivi al Covid-19 a Pozzuolo del Friuli. Ad annunciarlo lo stesso sindaco Denis Lodolo in un videomessaggio.

“Purtroppo il Coronavirus ha colpito anche il nostro Comune – ha detto il sindaco -. Tre i casi, due sanitari e un'altra persona che è ricoverata in ospedale. I due sanitari sono in isolamento domiciliare. Non dobbiamo abbassare la guardia – conclude Lodolo -, dobbiamo stare a casa”.