Coronavirus, un positivo a Basiliano

Dopo settimane di casi zero nei comuni della provincia di Udine, un post apparso su Facebook da parte del sindaco di Basiliano, Marco Del Negro, riaccende l'attenzione e la preoccupazione rispetto alla pandemia da Covid-19. Il sindaco, nella completa trasparenza, comunica ai suoi concittadini la presenza di una persona risultata positiva al Coronavirus.

"L'Azienda Sanitaria mi ha informato della presenza di un nuovo caso di positività da Covid-19 in comune di Basiliano", scrive Del Negro. "La persona è in isolamento già da alcuni giorni perché in attesa degli esiti del tampone. Le sue condizioni di salute saranno costantemente monitorate".