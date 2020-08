Coronavirus, un positivo a Buttrio

C'è un positivo al Coronavirus a Buttrio. A darne notizia, in un video messaggio, è il sindaco Eliano Bassi. "Come sapete - ricorda il primo cittadino, anche nella sua veste di medico - i casi anche in Fvg sono in aumento e lo saranno anche nelle prossime settimane, a causa della maggiore vicinanza sociale che c'è stata nelle ultime settimane. I casi sono numerosi e ce n'è uno anche a Buttrio".

"Rinnovo la mia raccomandazione, sopratutto ai giovani, ma non solo, di riprendere le buone abitudini che abbiamo imparato nei mesi scorsi, ovvero distanza, uso della mascherina e lavaggi frequenti delle mani. Il Covid, infatti, è ancora presente".

"A breve - ricorda poi il sindaco - inizierà la scuola. A Buttrio abbiamo adeguato gli spazi e non ci segnalano problematiche particolari in vista della ripresa. C'è stato grande impegno da parte dell'Amministrazione per la sicurezza degli alunni, nel trasporto e nelle fasi di arrivo e permanenza in classe. Abbiamo anche incontrato i genitori per informarli e definire eventuali richieste ai dirigenti", conclude Bassi.