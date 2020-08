Coronavirus, un positivo e sei in quarantena a Tarcento

Dopo settimane Covid free, a Tarcento si è registrata una positività al Coronavirus. Lo ha reso noto, attraverso l'App ufficiale Municipium, il sindaco Mauro Steccati, che ha voluto informare, nella massima trasparenza, la comunità.

Una persona, quella risultata positiva al Covid-19, è isolata nella sua abitazione, seguita dall'Azienda Sanitaria, come da prassi; non necessita di ricovero. Altre sei persone entrate in contatto con lei sono state poste in quarantena fiduciaria. Si attendono gli esiti dei tamponi e l'esaurimento della stessa quarantena per capire se sono stati contagiati.

Il primo cittadino rassicura la comunità e invita tutti a seguire le norme a tutela della propria salute: indossare la mascherina in luoghi chiusi, rispettare le distanze di sicurezza, usare il buon senso, contenere tutti i comportamenti che possono diffondere il contagio.

La comunicazione della positività risale al 5 agosto, ma è stata diffusa oggi. La persona contagiata proviene dai Paesi dell'Est.