Coronavirus, un positivo nella casa di riposo Cojaniz di Tarcento

Primo caso di ospite positivo nella casa di riposo Coianiz di Tarcento. Il test è stato eseguito a metà della scorsa settimana su una ospite di 90 anni asintomatica. A quel punto è scattato il protocollo che prevede il monitoraggio a tappeto di tutti i nonni e le nonne ospiti della struttura. Sono stati eseguiti quindi i tamponi agli ospiti e al personale che lavora in struttura, ma al momento il 90% degli esiti è giunto alll'amministrazione comunale ha allla direzione della struttura: i tamponi sono tutti negativi. Si attende adesso ora l'esito del restante 10% dei tamponi, nella speranza che siano anche questi negativi. Fin dall'inizio dell'emergenza sanitaria, l'accoglienza ha attivato immediatamente le procedure di contenimento, vietando l'ingresso a parenti e ad altre persone estranee. Per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale, la casa di riposo li aveva già adottati prima della pandemia. La situazione è attentamente seguita dalla direzione in accordo con l'azienda sanitaria e l'amministrazione dalla Giunta Steccati.