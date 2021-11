Corre per salvare due animali: perde la patente, ma il Giudice di pace gliela restituisce

Stava soccorrendo due animali selvatici in fin di vita ed era pronto a portarli da un veterinario a Spilimbergo, quando la Polizia locale di Fontanafredda l’ha fermato per eccesso di velocità e multato ritirandogli la patente.

Ma Michael Bergamasco, che con il padre ha in affidamento il servizio di recupero fauna selvatica dalla Regione a Fontanafredda, aveva spinto troppo sull’acceleratore la mattina del 28 ottobre in via Baracca, era a 90 all’ora su limite 50, per cercare di salvare la vita alle bestiole, una lepre e una volpe con la schiena lesionata.

Non viaggiava sull’ambulanza, perché in officina, ma sul proprio pick-up. A nulla sono valse le sue spiegazioni. I vigili hanno fatto verbale e gli animali in seguito sono deceduti. Immediato da parte dell’avvocato Francesco Silvestri, e accolto oggi, il ricorso al Giudice di pace, che ha sospeso la sanzione amministrativa restituendogli la patente.

L’udienza è fissata per il maggio del 2022, a meno che la Polizia locale non cancelli l’infrazione. Intanto sulla vicenda ha annunciato un esposto alla Procura di Pordenone l'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente per chiedere di verificare se l'atteggiamento degli agenti sia contrasto e violazione con la legge sulla tutela della fauna selvatica, della legge sull'obbligo di soccorso degli animali feriti in incidenti stradali e verificare se la morte degli animali sia dovuta a quel ritardo e agire quindi contro i responsabili anche per il reato di maltrattamento di animali.