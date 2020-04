Corre senza mascherina, runner inseguito e multato

“Non riuscivo a correre con la mascherina”: questa la motivazione di un ragazzo ventenne di origine argentina che, nella giornata di ieri, ha cercato di scappare a piedi dagli agenti della Polizia Locale di Pordenone Cordenons, dopo che questi gli avevano intimato di fermarsi. Notato correre in piazza XX Settembre, a Pordenone, il giovane invece di fermarsi, ha tentato di eludere i controlli, correndo per le strette vie della città.

Ne è nato un inseguimento terminato solo nei pressi dell'abitazione del giovane. Una volta identificato, il ragazzo ha detto che non indossava la mascherina in quanto non riusciva a correre e respirare con il volto coperto. Alla sanzione per il mancato uso dei dispositivi di protezione, si è aggiunta anche quella per non aver rispettato la distanza di 500 metri dalla propria residenza.

“In un contesto complesso, di ampliamento delle opportunità di movimento e uscita, i cittadini devono sempre aver presente che non è il momento di abbassare la guardia. E anche i comportamenti devono essere responsabili, in questo momento, per sé stessi e per la salute pubblica. Ed è il motivo per cui la Polizia Locale, insieme alle altre forze dell’ordine, continua il monitoraggio del territorio, individuando anche violazioni ben più gravi: 439 le persone identificate in sette giorni, 18 le sanzioni elevate. Sono numeri che lo testimoniano” dichiara l’assessore di Pordenone, Emanuele Loperfido.