Corriera tampona un'auto, paura per i passeggeri

Incidente intorno alle 18 di ieri, a Martignacco, lungo la strada regionale 464, all'altezza della progressiva chilometrica 40, nel tratto che prende il nome di via Spilimbergo, in centro abitato.

Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale di Martignacco e Pasian di Prato, intervenuti sul posto per i rilievi e la viabilità, si è verificato un tamponamento che ha coinvolto una Volkswagen T-Roc e una corriera dell'Atap che presta servizio lungo la direttrice che da Udine porta a Spilimbergo e che trasporta passeggeri a cadenza di ogni ora.

Da una prima ricostruzione (ancora al vaglio) pare che la donna al volante della vettura, una 59enne della zona, stesse svoltando per immettersi lungo una laterale. È a quel punto che il conducente della corriera l'ha tamponata.

La donna è rimasta ferita ma in maniera non grave, presa in carico dal personale sanitario di un'ambulanza proveniente dall'ospedale di San Daniele del Friuli. E' stata accolta al Santa Maria della Misericordia, per accertamenti. Illesi invece il conducente della corriera e i cinque passeggeri che si trovavano a bordo in quel momento.

Danni alla parte posteriore della Volkswagen e qualche danno minore alla parte anteriore della corriera. I passeggeri sono stati fatti salire su un altro mezzo e portati a destinazione come previsto.

Qualche disagio per la viabilità. Il normale flusso del traffico è stato ripristinato intorno alle 19.30.